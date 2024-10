Genova – Sta per essere nuovamente chiusa l’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce per la rimozione di un ordigno esplosivo ritrovato ieri sera nella roccia vicino ad una delle gallerie del tratto tra Genova e Masone.

La chiusura si rende necessaria per ultimare le operazioni di rimozione e disinnesco.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sono in corso in questi minuti le operazioni per chiudere temporaneamente il tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona Toce e tra il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la A10 Genova-Savona verso Genova, in via precauzionale, per consentire agli artificieri dell’Esercito le attività di brillamento di materiali esplosivi rinvenuti in corrispondenza del km 3+800 poco prima della galleria Monacchi, probabilmente risalenti al periodo di costruzione dell’autostrada.

Sul luogo dell’evento stanno inoltre operando i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, è possibile percorrere la A7 Milano-Genova.