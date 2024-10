Genova – Verrà chiusa nuovamente in giornata l’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce chiusa e poi riaperta nella serata di ieri, tra le 22 e le 23, a causa del ritrovamento di un oggetto potenzialmente in grado di esplodere, vicino all’imboccatura della galleria Monacchi, tra Voltri e Masone, in direzione Nord.

Nella serata di ieri era avvenuto il rinvenimento e la decisione di chiudere l’autostrada in entrambe i sensi di marcia, per consentire le operazioni di rimozione da parte degli artificieri ma il buio ha fatto scegliere per un rinvio dell’operazione di disinnesco alla giornata – più probabilmente alla mattinata di oggi.

L’autostrada è stata così riaperta intorno alle 23 per consentire un lento ma sicuro defluire del traffico che intanto aveva ingombrato l’autostrada con code chilometriche di automobilisti inferociti.