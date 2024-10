Genova – Ha dichiarato di essere stato accoltellato alla schiena mentre rientrava a casa questa mattina, intorno alle 5, l’uomo ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con ferite alla schiena.

L’uomo ha chiamato il 118 per chiedere un’ambulanza ed ha spiegato di avere una ferita sulla schiena causata da una coltellata.

Il mezzo di soccorso è arrivato in via Umberto Pace, a Certosa, insieme alle forze dell’ordine che hanno verificato la presenza, sulla schiena del chiamante, di ferite riconducibili ad una lama di coltello.

L’uomo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso e appena si riprenderà verrà ascoltato per cercare di ricostruire la dinamica dell’aggressione e l’identikit dell’aggressore.