Genova – Spacciava compresse di metanfetamina davanti ad una discoteca di Sampierdarena e nascondeva 96 bombolette di gas esilarante (protossido di azoto) nel bagagliaio della vettura l’uomo fermato durante un controllo congiunto di guardia di finanza e polizia locale nel quartiere del ponente genovese.

Il personale delle forze dell’ordine ha notato uno strano via vai tra il locale e l’auto dell’uomo ed ha deciso di effettuare un controllo.

Il cane anti droga ha subito scoperto la presenza di capsule contenenti metanfetamina mentre nel bagagliaio della vettura erano presenti ben 96 bombole di protossido d’azoto, il cosiddetto “gas esilarante” che viene usato per creare un effetto di stordimento inalandolo in grandi quantità.

L’uomo è stato subito arrestato e il materiale contenuto nell’auto è stato posto sotto sequestro anche se, in Italia, la detenzione e l’uso non sono proibiti come invece avviene in altri paesi europei.

Il provvedimento è scattato per il “pericolo” di esplosione e di incendio rappresentanto dal trasporto del gas che risulta particolarmente infiammabile e, in caso di impatto ad esempio in un incidente stradale, avrebbe potuto esplodere.

Il ritrovamento del gas in vendita per uso stupefacente suscita allarme perché il protossido d’azoto viene usato in medicina per indurre uno stato di coscienza alterata ad esempio per interventi dentistici o per pre anestetizzare le persone ma, se usato in grandi quantità, può causare danni irrimediabili alla salute e non essendo proibito rischia di rappresentare un pericoloso strumento di stordimento soprattutto tra i giovani alla ricerca dello “sballo”.

I consumatori acquistano bombole di varia dimensione, da cartucce monodose per selz e per “montare” la panna sino a bombole da una decina di litri e poi gonfiano dei palloncini il cui contenuto viene aspirato e “respirato”.

L’effetto più comune è quello della “voce di paperino” perchè il gas fa restringere le corde vocali ma poi subentra un forte stato di calma e rilassatezza e di semi incoscienza.

Effetti che possono sembrare innoqui ma che, a lungo andare, possono danneggiare in modo irreversibile il nostro corpo.