Genova – Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria nella giornata di venerdì 18 ottobre a seguito di un’aggressione nei confronti di due controllori che si è verificata su un treno che si trovava nei pressi della stazione di Brignole.

Il personale ferroviario sarebbe stato colpito con calci e pugni dai due che non volevano scendere dal convoglio arrivato a fine corsa. Per questo motivo, è scattata la chiamata agli agenti che sono intervenuti arrestando i due malviventi. A seguito di alcuni controlli, è emerso come i due avessero con sé dei documenti francesi risultati rubati da qualche giorno.

Sempre nella giornata di venerdì e sempre su un treno che si trovava a Bringole, si è verificato il furto di un telefono cellulare. Questo, però, è stato sventato dall’intervento degli agenti, che hanno denunciato i responsabili e restituito la refurtiva al legittimo proprietario.