Genova – Continua, apparentemente senza spiragli di inversione di tendenza, la crisi profonda che colpisce il settore del Commercio genovese.

Un’altra attività di grandi dimensioni sembra destinata ad abbandonare la zona di Piccapietra dove aveva da poco aperto i battenti. Si tratta del grande negozio di Wellys che vende prodotti per la casa, oggettistica ma anche prodotti per animali. Ad annunciarlo il quotidiano genovese “Il Secolo XIX”

Le vetrine riportano già da qualche giorno la comunicazione di una maxi liquidazione e l’altro punto vendita di Parma è passato di mano, ceduto ad un altro gruppo.

I lavoratori del negozio avrebbero ricevuto rassicurazioni solo sino al 31 dicembre ma sarebbe in corso una valutazione per offerte di cessione dell’attività ad altri soggetti.

Diversamente l’attività verrà messa in liquidazione e chiuderà i battenti.

Allarma la catena di chiusure che continua a colpire la città e soprattutto la zona del centro cittadino che dovrebbe essere invece quella più “dinamica” sotto il profilo delle vendite.

In un raggio di un centinaio di metri chiude il celebre marchio della ristorazione Moody, il negozio di Wellys e i grandi spazi della Rinascente attendono da tempo l’arrivo di un noto marchio ma le annunciate aperture ed inaugurazioni continuano ad essere rinviate nel tempo. Di certo non un buon segnale in una città dove invece i supermercati nascono come i funghi.