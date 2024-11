Genova – E’ tornato a casa, accompagnato da uno dei suoi tre cani, il 42enne scomparso da ieri dopo aver annunciato di voler fare una passeggiata sulle alture di Quezzi.

Una storia a lieto fine quella che ha visto scomparire l’uomo e i suoi amici a quattro zampe in circostanze tutte da chiarire. La scomparsa ha fatto vivere ore di apprensione a parenti e amici, che hanno a lungo temuto per la sua sorte e ha fatto scattare la macchina delle ricerche che ha visto coinvolti ed impegnati i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e squadre con droni e cani addestrati nella ricerca delle persone scomparse.

Dell’uomo si erano perse le tracce dalla giornata di ieri, lunedì 4 novembre, quando era uscito dalla sua casa nel quartiere genovese di Quezzi in compagnia di uno dei suoi tre cani senza fare più rientro. Le ricerche erano iniziate a partire dal pomeriggio e sono andate avanti per tutta la notte e anche nel corso della giornata di oggi, concentrandosi sia sulle alture che nel centro del capoluogo.

Nelle scorse ore l’attesa buona notizia: l’uomo ha fatto rientro a casa e sta bene, anche se avrebbe raccontato di non ricordarsi quanto accaduto e di non saper spiegare il motivo dell’allontanamento.

Ora parenti e amici festeggiano sollevati ma è chiaro che l’uomo dovrà fornire delle spiegazioni per quanto successo e probabilmente verrà interrogato già nelle prossime ore.