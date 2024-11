Genova – Ancora ricerche per l’automobilista che nella notte tra sabato e domenica si è ribaltato percorrendo la via che sale a Premanico, tra San Desiderio e Apparizione, su una vettura risultata poi rubata.

La persona che era alla guida, infatti, non è stata trovata sul posto quando le forze dell’ordine e i soccorsi, chiamati da passanti, hanno raggiunto la località sulle alture della città.

I controlli hanno poi evidenziato che l’auto era stata rubata e quindi la persona che è fuggita era probabilmente il ladro o comunque non aveva titolo per guidarla.

La vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada capottando e solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di riportarla in strada sulle sue ruote.

L’allarme è scattato nella notte e subito sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso ma quando ambulanza e vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo non hanno trovato nessuno nè all’interno del veicolo e neppure nel circondario.

