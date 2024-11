Airole (Imperia) – E’ il 23enne Luigi Ciaccia la vittima della tragedia che si è verificata nel corso della serata di ieri, martedì 12 novembre, all’interno di un’abitazione situata in via della Madonna nel territorio comunale di Airole, in val Roja.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il ragazzo sarebbe rimasto folgorato mentre si stava asciugando i capelli in bagno con il phon. Questo gli avrebbe causato un arresto cardiocircolatorio, rivelatosi fatale.

Sgomento e commozione tra gli abitanti del paese di Airole, un piccolo comune di neanche 400 anime situato nell’entroterra di Ventimiglia.