Genova – Ancora controlli nei locali e nei negozi di alimentari del centro storico. La polizia, gli ispettori della Asl e la polizia locale, insieme, hanno effettuato una serie di verifiche sanzionando ben 6 locali per un totale di 15mila euro e hanno disposto la chiusura di un settimo.

Ieri sera il Commissariato Prè ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Liguria, la Polizia Amministrativa e Sociale, i cinofili antidroga e personale ASL3 Igiene e Nutrizione.

Durante il servizio sono stati ispezionati esercizi commerciali di gastronomia in via Balbi, Salita San Giovanni di Prè, via di Prè e via del Campo.

6 gli esercizi sanzionati per un totale di 15 mila euro, tutti per insufficienti condizioni igienico-manutentive dei locale e delle attrezzature, un locale di Via del Campo chiuso con provvedimento di sospensione della ASL per gravi carenze igieniche.

Gli operatori hanno inoltre monitorato le aree interessate da criticità legate allo spaccio e al consumo di stupefacenti in seguito alle segnalazioni di negozianti e Associazioni di quartiere, in particolare le zone comprese fra via Prè, vico dell’Amore, vico Largo, piazza Vittime di tutte le Mafie e tutti i vari caruggi limitrofi.

Nel corso del servizio è stato identificato un 37enne marocchino, in compagnia di un altro soggetto pregiudicato, colpito dalla Misura di Prevenzione dell’Avviso Orale del Questore, notificata nel 2021, che è stato segnalato all’Autorità competente per la violazione della stessa.