Liguria – Coinvolgerà anche il settore Sanità lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati per la giornata di venerdì 29 novembre e sono prevedibili disagi per chi ha fissato per quella data esami e visite non urgenti.

Le associazioni sindacali CGIL – UIL, ADL COBAS – CLAP – COBAS CONFEDERAZIONE – SIAL – COBAS, CUB SGB hanno infatti proclamato per l’intera giornata del 29 novembre 2024 (compreso il primo turno montante per i turnisti) lo sciopero generale nazionale (24 ore) di tutti i settori pubblici e privati, inclusa la Sanità pubblica malgrado l’intervento della Commissione di Garanzia.

Le Asl della Liguria assicureranno negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze mentre saranno possibili cancellazioni e comunque disagi per tutte le prestazioni non urgenti e che possono essere rinviate.