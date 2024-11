Alassio (Savona) – E’ stato individuato ed arrestato l’autore della violenta rapina ai danni della agenzia immobiliare “in caso di casa” dello scorso 18 ottobre.

I carabinieri hanno identificato il 70enne pluripregiudicato che ora è indagato per l’aggressione al titolare dell’agenzia.

Il rapinatore era entrato nel locale con il volto travisato da un casco e da occhiali da ski e ha minacciato la persona all’interno perché consegnasse il denaro e l’orologio di valore che portava al polso.

Ne era scaturita una violenta colluttazione nella quale il titolare dell’agenzia era stato colpito al volto con diversi pugni e con il contenuto di una bomboletta spry al peperoncino che lo ha temporaneamente accecato.

Il rapinatore aveva approfittato della condizione di debolezza della persona per derubarla e sfilarle il costoso Rolex che aveva al polso per poi fuggire.

Le indagini dei carabinieri, anche attraverso le riprese video delle telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso di risalire al presunto autore che è stato arrestato. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato ritrovato l’orologio di ingente valore che è stato restituito al legittimo proprietario.