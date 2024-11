Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 novembre, nei pressi di via Chiodo, sulle alture genovesi, quando una gru è improvvisamente crollata colpendo in pieno l’edificio che ospita una Rsa per anziani.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con due squadre, le forze dell’ordine e i sanitari del 118, con la strada che è stata momentaneamente chiusa alla circolazione.

Al momento non si segnalano feriti ma probabilmente sarà necessaria la ricollocazione in altre strutture di un numero significativo di ospiti. Intervenuta anche IREN per una fuga gas causata dal crollo e una rottura di una tubazione dell’acqua

Dalle prime informazioni, non risulterebbero persone rimaste ferite nell’impatto. Al momento del crollo, fortunatamente, il cantiere dove è stata istallata la gru risultava vuoto.

articolo in aggiornamento

Poco prima delle 18 di stasera, in Via Domenico Chiodo, a Genova, una gru a traliccio a servizio di un cantiere edile, si è abbattuta su un edificio adibito ad RSA.