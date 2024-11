Genova – Il capoluogo ligure, così come le altre città italiane, si prepara a vivere una giornata (e, nello specifico, una mattinata) di caos per quanto riguarda la viabilità. Cgil e Uil hanno proclamato per domani uno sciopero generale contro le decisioni del governo Meloni, al quale aderiranno diversi settori: dai trasporti alla scuola, fino alla sanità.

La manifestazione che si terrà a Genova avrà inizio a partire dalle ore 9:00, quando i lavoratori si troveranno nei pressi della stazione ferroviaria di Principe. Da lì partiranno, per percorrere poi via Gramsci, piazza della Nunziata, via Bensa, Galleria Garibaldi, piazza Portello, Galleria Bixio, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre e piazza De Ferrari.

Il corteo terminerà soltanto in piazza Matteotti. Sul posto saranno presenti le forze dell’ordine, che gestiranno il probabile traffico che si creerà nelle vie limitrofe a quelle toccate dalla manifestazione.