Genova – Massimo Morini, voce storica dei Buio Pesto, compie gli anni e con un divertente video sui social chiede di destinare i “regali” alle offerte per il progetto “ambulanza verde” che purtroppo è in stand bye, insieme ai concerti del celebre gruppo musicale dialettale.

Il gruppo dovrebbe tornare ad esibirsi nell’estate 2025 ma, sino ad allora, di fatto i progetti benefici dei Buio Pesto sono un pò rallentati e senza concerti non si riescono a raccogliere i fondi per donare nuove ambulanze o per sostenere iniziative benefiche senza scopo di lucro come prevede l’attività della band.

Le canzoni dei Buio Pesto mancano a molti e in attesa che possano riprendere i tour in giro per la Liguria ed oltre, si può comunque aiutare il progetto con una piccola donazione.