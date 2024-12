Genova – Due agenti della Polizia Penitenziaria sono indagati a seguito del suicidio di un detenuto di 21 anni, Amir Dhouiou, che si è tolto la vita all’interno del carcere genovese di Marassi lo scorso mercoledì 4 dicembre.

Il giovane, che si trovava in carcere nella sezione speciale destinata ai detenuti con problemi di salute, in passato aveva più volte tentato di suicidarsi. Mercoledì si è tolto la vita impiccandosi nel bagno della sua cella. Si trovava in carcere con le accuse di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

La Procura ha avviato le indagini nei confronti dei due agenti per verificare che abbiano sorvegliato correttamente il 21enne. Il segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, ha fatto sapere di aver avviato una raccolta fondi per sostenere le spese legali dei due agenti.