Genova – Una giornata tutta dedicata al mare e alla pesca, pensata per far conoscere ai più piccoli questo affascinate mondo: è “Sapore di Mare”, l’evento formativo con attività interattive che domani, mercoledì 11 dicembre sarà ospitato presso le sale del Blue District del Porto Antico di Genova. A partire dalle 8.30 prenderà il via un ricco programma di incontri, laboratori e workshop che vedranno la partecipazione di oltre 150 bambini delle scuole primarie della Città Metropolitana di Genova. Le attività si svolgeranno con l’aiuto degli esperti di Orientamenti – Progettiamoci il futuro, in campo per far scoprire ai giovanissimi partecipanti il mondo marino e l’utilizzo sostenibile delle sue risorse grazie ad un coinvolgimento diretto in laboratori.

«Il mare e la pesca rappresentano settori di primaria importanza per la Liguria, ed è quindi fondamentale che i nostri bambini prendano confidenza con questi temi fin dai primi anni di scuola – commenta il vice presidente e assessore alla Pesca di Regione Liguria Alessandro Piana – Iniziative come ‘Sapore di Mare’ sono preziose per stimolare la curiosità sul mondo marino attraverso un approccio all’insegna del gioco e della creatività. Il mare della Liguria una risorsa che va tutelata e salvaguardata, e promuovere la sua conoscenza è fondamentale per far capire ai cittadini del domani le mille opportunità che da esso derivano».

«Ringrazio il team di Orientamenti e gli organizzatori di “Sapore di Mare” per la loro proposta, che spero venga continuata in prossime edizioni e magari sviluppata e articolata in altre forme – ha detto l’assessore all’istruzione Simona Ferro – Educare i bambini al rispetto e alla conoscenza del mare attraverso attività pratiche e divertenti è un bel regalo non solo per i più piccoli ma per tutta la comunità regionale. Questi laboratori rappresentano un’occasione unica per avvicinare i più giovani alla sostenibilità e alla tutela del nostro patrimonio marino, integrando formazione e creatività in un’esperienza che rimarrà con loro per tutta la vita».

«L’impiego di risorse europee in iniziative come “Sapore di Mare” è in sintonia con gli obiettivi di educazione alla sostenibilità che l’Europa assegna alle regioni. Inoltre l’uso del Fondo Sociale Europeo in Liguria garantisce azioni di orientamento precoce già a partire dalla scuola primaria – ha dichiarato Marco Scajola, assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo – Il mare non è solo una risorsa economica, ma un elemento identitario della nostra regione. Avvicinare i più giovani a questo patrimonio attraverso attività pratiche e formative significa investire nel futuro, favorendo la crescita di una generazione consapevole delle opportunità legate alla tutela del nostro territorio e delle sue tradizioni più importanti».

Durante “Sapore di Mare” verranno prodotti cartelloni tematici dedicati al mondo sottomarino e, come gadget ricordo per i bambini, verranno distribuiti dei cappellini. Il materiale in avanzo verrà poi distribuito a tutte le scuole che, per motivi logistici, non potranno partecipare direttamente all’iniziativa.

“Sapore di mare” è finanziato da Regione Liguria (assessorato Agricoltura, Pesca e Acquacultura) e dal Fondo Sociale Europeo. L’organizzazione è a cura di Orientamenti, in collaborazione con Alfa Liguria e Agenzia In Liguria.

In allegato il programma della giornata.