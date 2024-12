Genova – Una festa a Palazzo Tursi, sede del Comune, con cioccolata calda e pandolce per tutti per celebrare il riconoscimento concesso dalla guida di Viaggio Lonely Planet alla città.

Genova è infatti l’unica meta italiana scelta dalla prestigiosa guida turistica “Best In Travel 2025” e per festeggiare questo importante riconoscimento l’appuntamento è per lunedì 16 dicembre nell’atrio di Palazzo Tursi.

Ai genovesi ed ai turisti che vorranno partecipare verrà offerta cioccolata calda e pandolce.

Dalla rotonda di piazzale Kennedy al Mercato Orientale a largo Lanfranco questi i luoghi annoverati nella guida Best in Travel, dai giardini di Brignole a piazza Fontane Marose e via Garibaldi, i punti della città che si illumineranno e coloreranno Genova con il bollino Best in Travel.

«Vogliamo che tutti i genovesi possano sentirsi orgogliosi di questo riconoscimento e, lo vogliamo festeggiare tutti insieme come buon augurio verso un 2025 nel quale sono sicura continueremo ad esser protagonisti – afferma l’assessore al Turismo e Marketing Territoriale Alessandra Bianchi – Il titolo di Best in Travel è un premio per il grande lavoro che stiamo portando avanti, in sinergia con il tavolo del turismo e tutti gli stakeholder del settore, finalizzato ad offrire un prodotto turistico di qualità e regalare un’esperienza unica a tutti i nostri visitatori e non solo. Ringrazio il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, e tutto il suo staff per la preziosa collaborazione e la disponibilità mostrata anche in questa nuova occasione».

«Siamo entusiasti di celebrare insieme ai genovesi il prestigioso riconoscimento di Best in Travel 2025 – commenta la consigliera delegata ai Grandi Eventi Federica Cavalleri – L’appuntamento a Palazzo Tursi sarà un momento di festa e condivisione, un augurio per un anno ricco di opportunità. Genova è pronta a brillare come meta di eccellenza e, con il supporto di tutti, continueremo a costruire un’esperienza unica per chi sceglie di visitare la nostra città».

«Per Genova la designazione di destinazione Best in travel da parte di Lonely Planet Italia è una grande soddisfazione, anche se non una sorpresa: è il frutto di un lavoro paziente iniziato dalle istituzioni genovesi e liguri molto tempo fa, quando la nostra città veniva descritta dalla maggior parte dei visitatori come “di una bellezza inaspettata” – dichiara Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova – Per festeggiare questo traguardo l’assessorato a turismo e sport del Comune ha realizzato un progetto di arredo urbano molto luminoso e impattante, a cui la Camera di Commercio ha contribuito volentieri partecipando all’inaugurazione di lunedì 16 con una distribuzione di prodotti e servizi Genova Gourmet e del tradizionale pandolce genovese basso».