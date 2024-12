Torriglia (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella serata di ieri, nell’incendio divampato all’interno del supermercato Sigma.

Intorno alle 22,30 è arrivato l’allarme lanciato da alcuni residenti che hanno chiamato il 112 avvertendo di aver visto fumo denso che usciva dai locali.

Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno accertato che all’interno non ci fosse nessuno e poi hanno spento le fiamme.

Domato l’incendio sono scattate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti.