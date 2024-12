Genova – Mattinata di traffico, code e disagi quella che stanno vivendo diversi automobilisti e autotrasportatori lungo le autostrade della Liguria, in particolare nel nodo intorno al capoluogo.

La situazione più complessa si registra lungo l’A7 Genova-Milano, dove da tempo si segnala la presenza di cantieri. Un incidente che si è verificato nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla, proprio in prossimità di un restringimento di carreggiata, sta causando una lunga coda: il sito di Autostrade segnala una lunghezza di 2 km, ma alcune segnalazioni parlano di una coda anche più lunga. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Sempre in A7, si segnala 1 km di coda in direzione sud tra Ronco Scrivia e Busalla.

I cantieri sono la causa anche della coda presente in A26, nello specifico nel tratto compreso tra Masone e Ovada: anche in questo caso, la coda raggiunge la lunghezza di circa 1 km.