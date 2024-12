Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della mattinata di oggi in piazza Solari, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Ancora da chiarire quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che la dinamica del sinistro stradale sia quella di un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte due auto e una moto.

Ad avere la peggio il giovane a bordo del mezzo a due ruote, rimasto schiacciato tra le due vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Nei confronti del giovane scooterista sono state prestate le prime cure sul luogo dell’accaduto, per poi intubarlo e trasportarlo all’ospedale San Martino. Avrebbe riportato una grave ferita ad un piede.

Pesanti le ripercussioni anche sul traffico. La circolazione in piazza Solari è stata chiusa sia per facilitare le operazioni di soccorso che per effettuare i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.