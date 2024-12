Genova – Un cimitero di auto che cresce quasi ad ogni week end con altre vetture che vengono fatte precipitare dalla celebre “curva del perdono” sulla Doria-Creto dai soliti incivili o da chi ha l’interesse di far sparire carcasse di auto rubate o da demolire.

Non c’è pace per il tratto di bosco sottostante la famigerata curva, resa celebre da indimenticabili corse automobilistiche di diversi decenni fa.

Un primo intervento avviato dal Comune di Genova, per la rimozione, era stato avviato a novembre del 2020 ma già a gennaio 2021 i residenti lamentavano che gran parte delle carcasse si trovava ancora al suo posto e, da allora, sono tornate ad aumentare.

E basta affacciarsi dal tornante strettissimo che si affaccia sulla Valbisagno per intravedere le prime auto mentre la maggior parte giace semisepolta tra le erbacce e lungo il dirupo, spettrali per chi percorre un sentiero piuttosto frequentato, specie in estate.

Auto che disperdono olii e liquidi vari nel bosco e costituiscono non solo uno spettacolo triste e disdicevole ma anche – e soprattutto – una fonte costante di inquinamento.

La parte soprastante al cimitero è stato più volte bonificato dai volontari di molte associazioni ambientaliste ma la rimozione di auto e furgoni esula dalle possibilità ed energie del solo volontariato e così il cimitero di auto resta e cresce di settimana in settimana.

Chi risiede nella zona si domanda perché non vengano poste telecamere di sorveglianza che altrove, dove c’è traffico e sanzioni da recuperare, vengono posizionate senza risparmio. La presenza di videocamere sarebbe in funzione dissuasiva e permetterebbe forse di capire meglio le modalità con cui le auto vengono trasportate sino alla curve del perdono e poi lanciate di sotto.