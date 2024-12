Una nuova perturbazione sta interessando la Liguria dalla scorsa notte portando nuvole e piovaschi diffusi. Il maltempo dovrebbe proseguire per la giornata di oggi, giovedì 19 dicembre e per domani, venerdì 20 ma un deciso miglioramento è già atteso per sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 19 Dicembre 2024

Sul settore centro-orientale cielo molto nuvoloso con rischio di rovesci più probabili da Genova verso levante e con massimi effetti nelle aree interne.

Fenomeni più probabili nel pomeriggio e nella prima parte della sera. A ponente cielo nuvoloso, ma con basso rischio di pioggia a parte qualche piovasco su Arenzanese, Varazzino ed estremo imperiese.

Venti da moderati a localmente forti da sud-ovest, in rotazione a nord sul settore centro-occidentale costiero in tarda serata.

Mare molto mosso, localmente agitato in serata al largo

Temperature pressochè stazionarie o in lieve calo le massime.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C/+7°C e massime tra +9°C/+13°C