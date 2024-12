Serravalle Scrivia (Alessandria) – Un grave incidente si è verificato lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano in direzione del capoluogo, nello specifico nel tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera.

Un mezzo pesante che stava percorrendo la carreggiata in direzione sud si è improvvisamente ribaltato, probabilmente anche a causa del forte vento che sta colpendo in queste ore la Liguria ed è arrivato a soffiare fino al basso Piemonte. Molto violento l’impatto sull’asfalto, che ha causato il ferimento dell’autista. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Inoltre, sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno anche chiuso al traffico il tratto compreso tra Serravalle e Vignole. Sono decine i mezzi rimasti bloccati del traffico in attesa della rimozione del camion ribaltato, mentre l’ingresso al casello autostradale di Serravalle è stato chiuso in direzione Genova.