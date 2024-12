Lavagna – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte nello scantinato di un edificio dell’immediato entroterra.

Le persone che abitano nella casa hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati ed hanno subito fatto sgomberare l’edificio.

La squadra è intervenuta attorno alla mezzanotte e le operazioni di spegnimento e di bonifica sono proseguite per circa 2 ore riuscendo a limitare i danni al solo scantinato.

In corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per verificare le cause del rogo.

(Foto di Archivio)

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti