Sanremo (Imperia) – Un invito ufficiale nella città del Festival per Caterina Balivo per “fare la pace” dopo il caso della Sardenaira e il commento in Tv della presentatrice Rai che ha definito “un macello di aglio” la celebre eccellenza gastronomica del ponente ligure.

A inviarlo, attraverso la Regione Liguria, l’assessore al Turismo Luca Lombardi che, come tutti i liguri, ha fatto un salto sulla sedia quando ha saputo che, nella trasmissione La volta buona, in onda su Rai1, un ospite di Caterina Balivo ha definito la Sardenaira “una pizza con un macello di aglio”.

«La sardenaira è una prelibatezza tipica di Sanremo che tutti apprezzano una volta che l’hanno assaggiata – ha risposto l’assessore Lombardi invitando Balivo a Sanremo per un assaggio della vera ricetta – È un prodotto nato nel Cinquecento, che racconta secoli di tradizione e il duro lavoro dei nostri panificatori, che si alzano tutte le notti alle due per mantenere viva questa eccellenza ligure. Mi dispiace che durante la trasmissione televisiva “La volta buona” di Rai1 sia stata fornita un’immagine poco accurata di questa focaccia, definita erroneamente una pizza con “un macello di aglio”. Un commento superficiale che non rende giustizia a un prodotto amato non solo in Liguria, ma anche oltre i confini regionali».

«Il servizio pubblico televisivo – ha proseguito Lombardi – dovrebbe contribuire a valorizzare le tipicità locali, che sono parte integrante del patrimonio culturale e turistico del nostro Paese. Invito quindi Caterina Balivo a Sanremo, magari in occasione del Festival, per assaggiare la sardenaira e scoprire di persona la sua bontà e delicatezza. Sono certo che apprezzerà questo simbolo della nostra tradizione gastronomica e contribuirà a farlo conoscere e amare da un pubblico ancora più ampio».

Invito anche dal vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana per Balivo.

“In occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana, invito la conduttrice della Rai Caterina Balivo, a venire a Sanremo ad assaggiare Spuma e Sardenaira, così che possa conoscere e apprezzare un connubio che è un simbolo gastronomico della nostra identità ligure. La Sardenaira non è solo una prelibatezza tipica della nostra terra, ma rappresenta secoli di storia, passione e duro lavoro dei panificatori liguri. È un prodotto che racconta Sanremo e l’intera riviera di Ponente, capace di conquistare chiunque la assaggi, dai locali ai tanti turisti che visitano la nostra regione. È chiaro che quanto ha detto la Balivo è frutto di una conoscenza superficiale di un prodotto che il servizio pubblico dovrebbe invece avere il compito di valorizzare. Le faremo assaggiare anche l’aglio di vessalico, delicato e dall’alta digeribilità. Sono certo che appena gusterà la Sardenaira e scoprirà di persona la sua bontà e delicatezza, sarà felice di farsi ambasciatrice di una delle eccellenze del nostro territorio e contribuirà a diffondere il valore della Sardenaira a un pubblico ancora più vasto. La aspettiamo!”.

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria! Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it (https://t.me/liguriaoggi) , alla pagina Facebook ( https://www.facebook.com/liguriaoggi) – dove pubblichiamo tutti gli aggiornamenti o al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f – dove inviamo solo le notizie più importanti.

LiguriaOggi.it è anche su Threads come @liguriaoggi.it. segui il link https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0