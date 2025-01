La Liguria detiene il record per la più alta spesa pro-capite per pagare i servizi della Polizia locale ed anche quello per il maggior numero di multe – quasi una ogni due abitanti – ricevute nello scorso anno.

Luci ed ombre che emergono dal report del Cnel sui servizi della pubblica amministrazione.

La Liguria è la regione più multata d’Italia e la città di Genova occupa un posto molto poco invidiabile – secondo automobilisti e motociclisti – per il numero di sanzioni erogate.

La ricerca del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,) infatti certifica che i csti della polizia locale sono i più alti della penisola ma è record anche per i servizi erogati visto che il numero degli interventi per gli incidenti stradali, per la rimozione dei veicoli, per i controlli nel settore del commercio, per gli arresti e per i sequestri e ben superiore agli altri.

E così, se in Italia si spendono medimente 54,2 euro per ogni cittadino per pagare i servizi della polizia locale, in Liguria si arriva a ben 86,3 superando regioni con milioni di abitanti e città ben più caotiche e complesse da gestire in questo senso come Lazio (85,1 euro pro-capite) e Lombardia (52,6 euro)

A tale impegno di spesa, però, corrisponde anche un impegno profuso sul territorio che attribuisce alla polizia locale ligure il livello più alto: 6,1 in una scala di 10.

Per ottenere questo punteggio sono stati presi 12 parametri e in molti di questi la polizia locale ligure eccelle con ottimi valori.

Primi per numero di incidenti stradali: 5,1 ogni mille abitanti (media italiana 3,4)

Primi per sanzioni erogate per violazioni al codice della strada non rilevate con mezzi strumentali: 465,9 ogni mille abitanti, record italiano che vale doppio visto che l’età media dei liguri è ben al di sopra della media italiana e occorre rilevare che difficilmente gli anziani guidano ancora.

Si scende – si fa per dire – al quarto posto a livello italiano per numero di multe erogate con mezzi strumentali (autovelox, telecamere): in Liguria siamo a 324,5 ogni mille abitanti ed anche qui il valore è ancor più straordinario contando il numero di mezzi che circolano e il numero di patentati. La media italiana è infatti di 261 e con età media decisamente più bassa.

Considerando le sanzioni, quindi, un ligure su due circa è stato multato da un agente senza strumentazione (posteggi, violazioni varie del codice della strada) ed uno su tre è stato multato con mezzi strumentali.

Quasi raddoppiato, rispetto alla media nazionale, il numero delle auto rimosse: 8,8 n Ligura contro la media di 4,3.

Buoni piazzamenti anche per fermi e sequestri amministrativi (2,3 ogni mille abitanti, terzo posto in Italia dove la media è di 1,9) e per le sanzioni per attività annonaria, commerciale e amministrativa: 21,4 per mille abitanti anche qui al primo posto in Italia dove la media è di 6,3 ogni mille abitanti..

Altro record non proprio gradito agli automobilisti e ai motociclisti il numero delle sanzioni nelle città e province. Genova e Savona sono rispettivamente seconda e terza a livello italiano e seguono la ben più trafficata e popolosa Milano