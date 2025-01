Recco (Genova) – Macabro ritrovamento, in un bosco nell’immediatro entroterra di Recco dove un cacciatore ha trovato un teschio e delle ossa umane ed ha subito chiamato il 112 facendo scattare le indagini.

Le forze dell’ordine hanno raggiunto via Cotulo, sulle alture di Recco e poi hanno seguito il cacciatore che li ha guidati sino ad una radura dove erano ben visibili un teschio e alcune ossa del corpo, dilaniate dai morsi di animali. Raccolte e catalogate le parti umane, il personale della scientifica ha passato al setaccio la zona trovando anche un kway di colore viola, un paio di scarpe bianche, una sorta di borsello con 50 euro all’interno e un orologio. Mentre le ossa sono state portate in obitorio per cercare di isolare un dna e stabilire età della vittima e il sesso, gli altri ritrovamenti verranno esaminati e confrontati con le denunce di scomparsa che potrebbero portare a identificare la persona deceduta.

Nel frattempo si compiono indagini per accertare come mai il cadavere non sia stato scoperto prima e se possa essere stato spostato recentemente.

Secondo le prime informazioni si cerca una persona scomparsa all’incirca un anno fa e che prendeva farmaci contro l’epilessia che sono stati trovati con i poveri resti.

Non è escluso neppure che nel bosco vi sia ancora parte del corpo perché gli animali, come cinghiali e volpi, potrebbero aver spostato e trascinato via parte del cadavere.