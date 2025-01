Genova – Dovrebbero partire entro fine gennaio, al massimo entro febbraio i lavori nel cantiere di via Stefano Castagnola, nel quartiere di Sturla, bloccati in attesa di risposte dal 10 luglio scorso.

La strada, da mesi, è letteralmente divisa in due, con un blocco stradale che impedisce la comunicazione tra i due pezzi di strada, con comprensibili problemi e disagi per i residenti.

La novità è arrivata con la risposta del Comune alla interrogazione presentata dalla consigliera municipale Serena Finocchio e poi “inoltrata” su richiesta di tutto il consiglio municipale, all’assessorato competente.

Non è ancora chiaro il tipo di intervento previsto ma sono stati stanziati 120mila euro per l’intervento complessivo che verrà realizzato nell’ambito dell’accordo quadro sulle tombinature.

Il Comune fa sapere che è stato sviluppato il progetto esecutivo dell’ingegnere incaricato e che sono in corso le operazioni di verifica del progetto e il progetto del cemento armato verrà depositato in Città Metropolitana e trattandosi di un “rio significativo” la Regione Liguria ha recentemente autorizzato l’intervento.

“Sono lieta che il progetto esecutivo per il ripristino di via Stefano Castagnola sia stato finalmente completato e che si intravedano delle tempistiche per l’inizio dei lavori, previsti tra fine gennaio e inizio febbraio 2025 – commenta Serena Finocchio, firmataria della interrogazione – Tuttavia, non possiamo ignorare che ci sono voluti mesi di immobilismo per arrivare a questo punto, nonostante la gravità del crollo e i disagi quotidiani che i residenti continuano a subire”.

“È inaccettabile – prosegue Finocchio – che ci sia voluto tutto questo tempo per una situazione tanto urgente, soprattutto considerando che il cedimento era stato preannunciato dalle segnalazioni dei cittadini. Le opere necessarie per la sicurezza idrogeologica e la viabilità avrebbero dovuto essere una priorità assoluta, e invece i residenti sono stati lasciati senza informazioni e senza risposte concrete per mesi”.

La consigliera municipale del Partito Democratico auspica ora che i tempi indicati dagli uffici vengano rispettati e che l’intervento non subisca ulteriori ritardi.

“Nel frattempo – chiude – invitiamo l’amministrazione a garantire una comunicazione chiara e regolare con la cittadinanza, perché la trasparenza è fondamentale per ricostruire la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. È tempo di passare dalle parole ai fatti, non solo per via Castagnola, ma per tutte le infrastrutture critiche della città, che meritano interventi di manutenzione preventiva per evitare emergenze di questo tipo in futuro.”