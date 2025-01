La Spezia – Nel primo mese di entrata in vigore delle novità del Codice della Strada sono già in aumento le patenti ritirate a seguito di violazioni riscontrate dagli agenti della polizia locale.

Ad un mese dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada, stabilite dalla Legge 177/2024, il Corpo di Polizia Locale della Spezia ha intensificato il proprio impegno nella tutela della sicurezza stradale, attuando una serie di controlli mirati e straordinari anche durante le ore serali. L’obiettivo è stato quello di garantire una maggiore sicurezza su strada, in linea con le nuove normative introdotte dalla legge.

Nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2024 e il 14 gennaio 2025, sono stati controllati 10.838 veicoli e 3.479 persone, con un totale di 539 sanzioni emesse direttamente sulla strada. Tra le violazioni più comuni, quelle legate al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (58 sanzioni), all’uso del telefonino alla guida (14), all’omessa revisione del veicolo (63) e alla circolazione senza la copertura assicurativa (9), a dimostrazione dell’attenzione rivolta ai comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di tutti.

Un aspetto particolarmente rilevante della Legge 177/2024 riguarda l’introduzione della “sospensione breve” della patente, una misura che consente agli agenti di sospendere la patente per un periodo limitato, in casi di violazioni gravi e legate allo stato del punteggio sulla patente di guida del conducente. Questo nuovo istituto giuridico ha avuto un impatto significativo nei controlli: sono stati 7 i provvedimenti di sospensione breve, che si aggiungono ai 44 ritiri di patente ordinari, per un totale quindi di 51 patenti ritirate nell’ultimo mese. Questo strumento, pensato per garantire un’azione tempestiva contro comportamenti pericolosi, permette di intervenire in modo più mirato e rapido, senza dover attendere i tempi di sospensione dei provvedimenti ordinari.

La Polizia Locale ha altresì intensificato i controlli sui monopattini elettrici, con ben 101 sanzioni emesse, un settore sempre più sotto l’attenzione delle autorità a causa delle nuove modalità di mobilità urbana. Inoltre, sono stati effettuati 301 test etilometrici, con una percentuale di positività alcoltest pari al 4%, con 11 conducenti pizzicati a guidare in stato di ebbrezza, confermando l’impegno a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti (1 caso di positività).

Le pattuglie della Polizia Locale hanno anche rilevato 65 sinistri stradali nel mese di controlli, di cui uno mortale e 21 con feriti, numeri che evidenziano quanto sia cruciale l’attività di prevenzione per evitare tragiche conseguenze. Nonostante il bilancio parli di un incidente mortale e di numerosi feriti, la maggior parte degli incidenti (43) è avvenuta senza danni alle persone, segno che l’impegno a migliorare la sicurezza sta dando i primi frutti.

In sintesi, il Corpo di Polizia Locale della Spezia ha lavorato intensamente, con un numero di controlli elevato, per garantire strade più sicure e promuovere il rispetto delle nuove norme introdotte dalla Legge 177/2024. La sospensione breve della patente rappresenta uno degli strumenti più innovativi di questa legislazione, rispondendo alla necessità di un intervento tempestivo e più incisivo contro chi mette in pericolo la sicurezza stradale. L’attività di prevenzione, l’intensificazione dei controlli e l’applicazione rigorosa delle sanzioni sono solo alcune delle azioni concrete intraprese per tutelare la comunità e rendere la Spezia una città sempre più sicura.