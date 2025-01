Genova – Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato a seguito di un nuovo furto con spaccata che si è verificato nella notte nel centro storico. Questa volta ad essere derubato è stato un bar situato in via Luccoli.

I malviventi avrebbero sottratto dal fondo cassa alcune banconote per un valore di poche decine di euro. Tutto ciò dopo essersi intrufolati nel locale sfondando la vetrata.

Dopo esser giunti sul posto, gli agenti hanno dato il via alle indagini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale e nella zona dei fatti potrebbero aiutare nel far maggiore chiarezza sull’accaduto.