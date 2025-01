Genova – Un uomo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri a seguito di quanto accaduto in un negozio situato in via San Vincenzo, dove è entrato in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e ha iniziato a molestare e spaventare i clienti che si trovavano all’interno. Inoltre, avrebbe anche ripetutamente mimato atti osceni alla presenza di minori.

Nel giro di pochi minuti all’interno del locale sono intervenuti i carabinieri che hanno tentato di riportare la situazione sotto controllo.

Il 40enne ha inizialmente opposto resistenza allontanando e spintonando i militari, ma è stato fermato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.