Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada nelle vie cittadine. Questa volta è accaduto sul ponte Dadomo e vittima è una pensionata di circa 80 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30, sulla prosecuzione di via Anfossi. Una moto che percorreva la strada ha urtato la donna che è caduta rovinosamente a terra.

Subito soccorsa dai passanti, l’anziana è stata poi aiutata dal personale dell’automedica del 118 e dall’ambulanza e inizialmente trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino ma qui, considerate le condizioni generali della persona, il codiche di gravità è stato abbassato a giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno raccolto tutti gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’ennesimo caso di un pedone investito per strada ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle strade cittadine dove, a fronte della spesa più alta d’Italia e la presenza – non al di fuori del centro cittadino – di telecamere e semafori “intelligenti” il numero degli incidenti sembra restare piuttosto alto.