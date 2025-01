Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, martedì 21 gennaio, in piazza Dante, in pieno centro a Genova. Per cause ancora da verificare, una macchina e una moto si sono scontrate. Come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, che è stata sbalzata sull’asfalto ed è rimasta ferita. E’ accaduto poco dopo le 9:30.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Lo scooterista è stato soccorso e trasportato all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, le sue ferite non sarebbero gravi.

Gli agenti giunti sul luogo del sinistro stradale hanno effettuato i rilievi per chiarirne la dinamica e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.