Genova – 85 migranti, tra cui tre neonati e tre donne incinte, sono stati salvati al largo delle coste libiche nel corso della serata di ieri, lunedì 20 gennaio, e sbarcheranno a Genova nella giornata di venerdì 24 gennaio.

Ad annunciarlo è stata Sos Mediterranee Italia, che scrive come “la scorsa notte 85 persone, tra cui tre neonati e tre donne incinte, sono state soccorse dalla Ocean Viking da un gommone in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso libica. L’operazione è stata particolarmente delicata, perché il gommone sovraccarico e invaso dall’acqua, era sul punto di cedere a causa del peso. Anche in questa operazione, moltissimi i più piccoli: un terzo delle persone soccorse sono minori. Ogni immagine di questo soccorso dice più di quanto le parole possano raccontare“.

Dopo circa quattro giorni di navigazione, la nave Ocean Viking è attesa nel capoluogo ligure venerdì. Circa un terzo dei migranti tratti in salvo sono minorenni.