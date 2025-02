Genova – La vertenza per il caso Moody resta in stallo ed intanto 22 lavoratori sono rimasti senza stipendio e chiedono una soluzione rapida almeno a questo problema.

I sindacati hanno chiesto per il prossimo 12 febbraio un nuovo tra le parti ma, in questo caso, in Regione e non in Comune, con l’assessore Mascia che ha sin qui fatto da tramite tra la società che risulterebbe gestire gli spazi, la Romeo e Giulietta e gli stessi lavoratori.

Le Organizzazioni sindacali Filcams Fisascat e Uiltucs lo scorso 29 gennaio avevano avanzato al Comune di Genova ed alla Regione Liguria una richiesta di incontro per la vertenza Moody e l’incontro aveva per oggetto la tenuta occupazionale e dell’attività del locale legato alle note vicende giudiziarie del fallimento Qui Group.

L’incontro con l’assessore Comunale Mascia che si era svolto lo scorso 31 gennaio, è terminato con un nulla di fatto per le 22 lavoratrici coinvolte che, ad oggi, sono senza retribuzione.

Nel frattempo è passato il termine del 1 febbraio per il trasferimento nelle sedi della Romeo e Giulietta dislocate in Italia delle 22 dipendenti e che è diventato effettivo.

Intanto, in queste ore, l’Assessore Regionale Paolo Ripamonti ha convocato Filcams Fisascat e Uiltcus per mercoledì 12 febbraio alle 14.45 in Regione, incontro al quale saranno sollecitate soluzioni a favore delle 22 dipendenti.

Molti osservatori fanno però notare che, in assenza di una certezza sulle intenzioni del tribunale fallimentare su un possibile sequestro dei “muri” del Moody, di proprietà della famiglia Fogliani coinvolta nel crack del QuiGroup e QuiTicket, è difficile per le aziende interessate a rilevare gli spazi, come i pasticcere Iginio Massari, avere sicurezze e quindi l’attesa si fa indispensabile, almeno sino al pronunciamento del curatore fallimentare.

