Passo del Faiallo – É Federico Raschellà il 24enne morto a seguito dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri sul Passo del Faiallo. L’allarme è scattato a metà pomeriggio, quanto un testimone ha allertato i soccorsi raccontando di aver visto un’auto precipitare in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno faticato ad individuare la vettura a causa della conformazione della zona dove è avvenuto il fatto, particolarmente impervia.

L’auto è stata ritrovata soltanto nella notte grazie alle attrezzature per il rilevamento termico e al segnale del cellulare del guidatore. Purtroppo al suo interno è stato ritrovato il corpo ormai senza vita del giovane.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le cause di quanto successo: tra le possibilità più accreditate, quella dell’incidente e quella di un gesto volontario.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0