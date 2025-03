Sanremo (Imperia) – Nella giornata di ieri è stato arrestato dalla polizia il giovane di 22 anni ritenuto il responsabile di quanto accaduto all’interno di un noto locale sanremese nella notte tra il 15 e il 16 febbraio.

Secondo quanto ricostruito, il 22enne si trovava nei pressi del locale e stava litigando con la fidanzata, quando la ragazza – che non conosceva la coppia – è intervenuta cercando di riportare la situazione sotto controllo. A quel punto, il ragazzo ha prima iniziato ad inveire nei suoi confronti per poi scagliarle violentemente in faccia un bicchiere di vetro.

Sul posto erano giunti i sanitari del 118. Le condizioni della giovane rimasta ferita sono apparse gravi fin da subito: trasportata in un primo momento all’ospedale di Sanremo, è stata poi trasferita ad Imperia dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e potrebbe perdere la vista da un occhio.

L’aggressore, che inizialmente si era dato alla fuga, era stato già identificato alcuni giorni fa. Nella giornata di ieri, invece, è scattato l’arresto. É accusato di lesioni gravissime.

