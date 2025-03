Genova – Proseguono anche oggi, in via Buffa, nel quartiere di Voltri, le operazioni di bonifica dell’incendio che ieri sera ha distrutto un’auto parcheggiata all’interno di un box in un complesso con oltre cento tra garage e posti auto.

In corso anche le indagini per ricostruire l’origine delle fiamme che, inizialmente, hanno suscitato molta paura e preoccupazione perché il fumo ha iniziato ad uscire dalle grate di tutto il complesso e si è pensato ad un rogo molto più esteso di quanto effettivamente avvenuto.

A testimoniarlo la decina di mezzi dei vigili del fuoco intervenuti a seguito delle chiamate allarmate dei residenti della zona.

I Vigili del Fuoco sono accorsi velocemente dalla stazione di Multedo e all’arrivo hanno tagliato una saracinesca con il motodisco ed hanno avuto accesso alla vettura che stava bruciando all’interno.

A lungo sono stati fatti accertamenti sugli altri box per escludere la possibilità che si trovassero persone ferite o intossicate all’interno o altri incendi.

Le fiamme hanno danneggiato le pareti ma senza compromettere la stabilità.

