Rezzoaglio, si ribalta con il trattore: agricoltore in gravi condizioni

Rezzoaglio (Genova) – Si trova ricoverato all’ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata l’agricoltore di circa 40 anni che nel corso del pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre stava lavorando in un campo.

L’uomo si trovava alla guida di un trattore, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Il 40enne è riuscito parzialmente ad uscire dal mezzo agricolo prima dell’impatto, ma la sua gamba è rimasta schiacciata sotto al trattore fino all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi nei confronti del ferito e sono riusciti a stabilizzarlo in attesa dell’arrivo dell’elicottero.

L’uomo è stato così caricato a bordo e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo.

