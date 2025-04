Vado Ligure, squalo sulla spiaggia, ha un grosso amo in bocca

Vado Ligure (Savona) – Ha un grosso amo conficcato in bocca lo squalo avvistato nelle ultime ore su alcuni tratti di bagnasciuga della zona del porto di Vado. Gli avvistamenti si ripetono con insistenza ed ormai il grosso predatore è diventato una attrazione.

In molti lo riprendono e scattano foto ma in realtà l’animale avrebbe bisogno di aiuto perché ha un amo – probabilmente di un palamito – conficcato in bocca e rischia di morire.

Lo strano avvistamento è iniziato ieri con lo squalo, probabilmente una verdesca, che si avvicina alla spiaggia quasi chiedesse aiuto o più semplicemente per “strofinare” il muso ferito sulla sabbia nella disperata speranza di strappare via l’amo che lo perseguita.

L’esemplare non è particolarmente grande ma raggiunge tranquillamente i due metri.

Un paio di persone potrebbero “tenerlo fermo” il tempo necessario per estrarre l’amo ma si tratta di un intervento delicato che forse sarebbe meglio fosse praticato da esperti.

Gli avvistamenti comunque si ripetono anche oggi e quindi lo squalo sta restando in zona.



