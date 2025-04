Genova, in programma uno sciopero serale di Amt: ecco quando

Genova – Uno sciopero del personale Amt è stato proclamato dal sindacato Orsa Tpl Genova a cavallo tra sabato 12 e domenica 13 aprile. In particolare, i lavoratori che aderiranno allo sciopero incroceranno le braccia dalle ore 22:30 fino alle 02:30.

Il motivo dello sciopero, fa sapere la segreteria del sindacato tramite una nota, è quello di sensibilizzare l’amministrazione sull’utilizzo di autobus videosorvegliati e muniti di pulsanti d’emergenza.

Sono diverse le linee che non sono attualmente provviste di questi strumenti che tutelano i lavoratori e gli stessi passeggeri.

Negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi episodi di violenza ed aggressioni a bordo di autobus cittadini che percorrono diverse linee e questi, non di rado, si concentrano nelle ore serali o notturne.

Le vittime sono spesso controllori o autisti (come nel caso della pistola estratta a bordo di un mezzo della linea 13 alcune settimane fa), ma anche semplici passeggeri.

