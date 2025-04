Favale di Malvaro, si ferisce nell’orto con la motozappa: 60enne al San Martino

Favale di Malvaro (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina nei pressi di un orto situato nel territorio comunale di Favale di Malvaro, in val Fontanabuona.

Qui un uomo che stava lavorando nel suo terreno si è gravemente ferito ad una gamba utilizzando una motozappa.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 che sono giunti sul posto rapidamente al fine di prestare le cure necessarie nei suoi confronti.

Al fine di velocizzare le operazioni di soccorso, è stato allertato l’elicottero che ha caricato a bordo il ferito, un 60enne, e l’ha trasportato all’ospedale genovese di San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Sebbene si trovasse in gravi condizioni, l’uomo non avrebbe mai perso conoscenza nel trasporto all’ospedale.

