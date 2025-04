Mezza Maratona oggi a Genova, scattano i divieti

Genova – Torna la Mezza Maratona e centinaia di sportivi si cimenteranno oggi, domenica 13 aprile 2025, nella manifestazione sportiva podistica.

Per consentire la gara sportiva sono previste variazioni al traffico:

chiusura dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o fine cessate esigenze delle seguenti vie:

via del Molo

piazza Caricamento

via A. Gramsci

via Alpini d’Italia

piazzale Stazione Marittima

via Adua

via Buozzisino a piazzetta San Teodoro esclusa

via Mura degli Zingari

via San Benedetto

via Abbiate

via Pagano Doria

via Fanti d’Italia

piazza del Principe

via Andrea Doria

via Balbi

piazza della Nunziata

via P. Emilio Bensa

largo della Zecca

via Cairoli

via Garibaldi

piazza Fontane Marose

via XXV Aprile

piazza De Ferrari

via XX Settembre

via Macaggi

via Carcassi

via Frugoni

galleria Colombo

via Brigata Liguria

via A. Diaz

via C. Barabino

via G. Casaregis

corso italia entrambe le carreggiate

via F. Cavallotti

corso g. Marconi

rotatoria 9 Novembre

via Brigate Partigiane

Strada Aldo Moro entrambe le carreggiate

ponte Elicoidale

tunnel del sottopasso di Caricamento

piazza Cavour