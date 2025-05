Genova, auto si schianta contro camion e prende fuoco

Genova – Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave, questa mattina, per il conducente di una vettura che percorreva il Lungotorrente Secca, e che ha tamponato per cause ancora da accertare il rimorchio di un camion.

Nell’impatto, molto forte, la vettura ha riportato molti danni e si è sviluppato anche un incendio nel vano motore ed il denso fumo ha fatto temere per il peggio. Molti automobilisti si sono fermati per prestare soccorso e per chiamare il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il conducente, lievemente ferito, è riuscito a mettersi in salvo da solo e quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento per poi mettere in sicurezza l’area per la bonifica.

Nel frattempo la strada era stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento del rogo.

In corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente e delle responsabilità. Sul posto anche Polizia Locale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it