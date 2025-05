Genova, fiamme in un appartamento di Marassi, ustionato un 38enne

Genova – Ha riportato gravi ustioni l’uomo di 38 anni salvato questa mattina dai vigili del fuoco nella sua abitazione di via Montebruno, nel quartiere di Marassi.

L’emergenza è scattata intorno alle 5 di questa mattina e i vigili del fuoco si sono precipitati nell’abitazione dell’uomo per un incendio.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato avvolto dalle fiamme nella propria abitazione.

Soccorso dai vigili del fuoco e poi dal personale sanitario e medico del 118, il ferito è stato trasferito d’urgenza nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto.

notizia in aggiornamento