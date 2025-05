Ameglia, cade dalle scale dopo una lite in famiglia: grave un uomo

Ameglia (La Spezia) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Ameglia, nella zona di Cafaggio, dove è scoppiata una violenta lite tra due parenti che è culminata con il grave ferimento di un uomo. Questo, però, sarebbe avvenuto in maniera accidentale.

Al momento non è chiara l’esatta dinamica di quanto successo e nemmeno le motivazioni che avrebbero causato la violenta lite, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che una delle due persone coinvolte, un 47enne, avrebbe perso l’equilibrio camminando su alcuni scalini e avrebbe sbattuto con violenza la testa a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno successivamente trasportato all’ospedale in codice rosso. Nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

