Preside aggredito a Genova, presentata la denuncia

Genova – Una denuncia ufficiale alle forze dell’ordine per l’aggressione subita a scuola. L’ha formalizzata questa mattina, Andrea Ravecca, il preside dell’Istituto alberghiero Bergese di Sestri Ponente che era stato colpito al viso da una mamma di uno studente a seguito di una nota sul diario.

La donna si era presentata a scuola su tutte le furie e dopo aver mostrato il dito medio al docente si era scagliata contro di lui colpendolo con un pugno.

Una aggressione vera e propria secondo la denuncia del preside che ha messo nero su bianco il racconto di una mattinata destinata a restare a lungo nella memoria del docente ma anche del personale dell’istituto e degli studenti.

La donna, secondo la ricostruzione, avrebbe anche minacciato di “fare una strage”.

Per questo motivo e per tutelare il rispetto dovuto alla figura del preside e del corpo docente, si è deciso di non soprassedere e di fare in modo che la Giustizia faccia il suo corso come monito contro una deriva sociale che rischia di compromettere il ruolo della scuola nella nostra società.

A denuncia presentata seguiranno le rapide indagini delle forze dell’ordine che sono già in possesso del nome della persona. Verranno raccolte testimonianze ed elementi utili a circostanziare meglio quanto avvenuto e poi, probabile, scatterà l’apertura di un fascicolo da parte della Procura con la possibilità della madre di difendersi nelle sedi preposte.