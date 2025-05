Davagna, uomo scompare nei boschi e viene ritrovato dopo una notte di ricerche

Davagna (Genova) – Una notte di ricerche che fortunatamente è terminata con un lieto fine: l’uomo di 55 anni del quale si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio di ieri è stato ritrovato questa mattina.

L’allarme era stato lanciato da alcuni familiari, che non l’avevano visto rientrare a casa. Le ricerche, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la protezione civile, si sono concentrate nei boschi intorno alla frazione di Calvari, nel territorio comunale di Davagna.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe uscito di casa in compagnia dei suoi due cani e si sarebbe recato nei boschi vicini, ma ad un certo punto avrebbe perso l’orientamento e sarebbe di fatto rimasto bloccato nella vegetazione.

É rimasto nel bosco per tutta la notte e fino alle prime ore della mattinata, quando una squadra dei vigili del fuoco l’ha ritrovato e l’ha portato in salvo. Sia lui che i due animali si trovano in buone condizioni.

