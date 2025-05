Genova, donna travolta dalla palma, oggi la perizia sulla pianta

Genova – E’ in corso questa mattina, in piazza Paolo da Novi, la perizia sulla palma che ha travolto e ucciso la funzionaria regionale Francesca Testino.

Un team di periti nominati dal Tribunale di Genova e dalla difesa delle persone indagate per la tragedia stanno esaminando i resti della palma caduta ormai mesi orsono. Obiettivo della perizia stabilire lo stato di salute della pianta e se era possibile prevedere la sua caduta o quantomeno mettere in atto tutte le misure disponibili per evitare un eventuale cedimento.

I periti esaminano il tronco, inclinato da anni, ma anche le radici e il terreno circostante.

Nell’autunno 2024 la pianta era stata esaminata da incaricati oggi tra gli indagati insieme ai responsabili degli uffici preposti alla cura e manutenzione del verde pubblico.

La palma era segnalata da anni al Municipio e sui social, sulle pagine del quartiere ed in più occasioni erano apparsi messaggi “rassicuranti” specie per quanto riguarda i controlli richiesti.

La pianta era invece caduta all’improvviso, colpendo a morte Francesca Testino che passava proprio nel punto della caduta. Una morte che, secondo i familiari, poteva essere evitata.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it